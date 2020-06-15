اليوم السابع
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نائب محافظ الشرقية: توفير الخدمات الإلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:27 م
نائب محافظ الشرقية: توفير الخدمات الإلكترونية ضمن مشروع التحول الرقمى الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أعلن الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، أن هناك عدد من التطبيقات التى ستتيح توفير خدمات للمواطنين من خلال الإنترنت سوف يتم إنجازها خلال الفترة القليلة القادمة ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تتباه الحكومة، وقال نائب محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع": أن أزمة الكورونا التى نعيش فيها وما تتطلبه من تقليل التجمعات، كشفت عن أهمية مشروع التحول الرقمى الذى جارى تنفيذه، لافتا إلى أنه منذ الأزمة بدأ تطبيق بعض التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمى مثل التدريبات والاجتماعات، "أون لاين" لرفع كفاءة العمل الإدارى، و كذلك الاجتماعات بشكل من خلال " الفيديو كونفراس " و الذى قلل الكثير من الوقت و الجهد خاصة للمراكز البعيدة عن العاصمة الزقازيق .

وتابع الدكتور أحمد عبد المعطى:" حققنا خطوات هامة فى التوسع بعملية البينة التحتية لسرعة انجاز مشروع التحول الرقمى الذى سيكون نقلة غير مسبوقة فى تلبية الخدمات الحكومية".

 الجدير بالذكر أن محافظة الشرقية لها اثنين من النواب وهما الدكتور أحمد عبدالمعطى و المهندسة لبنى عبدالعزيز وهما اللذان خضعا لتدريبات إدارة الأزمات، لأكثر من شهرين ليتسلما عمله بشكل رسمى فى مطلع فبراير 2020، و الدكتور أحمد عبد المعطى هو ابن جامعة الزقازيق، حيث درس فى كلية الحاسبات والمعلومات، وكان من أوائل دفعته، وعين كعضو هيئة تدريس بها، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه بامتياز، تخصص فى نظم المعلومات للجغرافيا، وهو أحد البارزين فى البرنامج الرئاسى للشباب.


الشرقية

حوار نائب محافظ الشرقية

اخبار الكورونا بالشرقية

الكمامات

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