اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 07:57 م
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نائب محافظ الدقهلية يتسلم تبرعات طبية دعما لمديرية الصحة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:41 م
نائب محافظ الدقهلية يتسلم تبرعات طبية دعما لمديرية الصحة نائب محافظ الدقهلية يتسلم تبرعات طبية
الدقهلية شريف الديب

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استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية الأحزاب والسياسيين، على مستوى الجمهورية،  طاهر أبوزيد المنسق العام لتنسيقية الأحزاب والسياسيين، بمحافظة الدقهلية ووفد اللجنة المرافق له من ممثلي الأحزاب الأعضاء، ونقل لهم تحيات وتقدير المحافظ.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار المبادرة التى أطلقتها تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين بالجمهورية تحت شعار " الوعى أمان"لدعم ومساندة أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظات ، وفى مقدمتها حملات لنشر الوعى وكيفية الوقاية من الإصابة بإتباع الأساليب والإجراءات الاحترازية المتبعة والتى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المطبوعات ووسائل التوعيه والارشاد.

 وكذا تقديم حزمة مساعدات من الأغذية والمساعدات للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات المصرية، هذا بالاضافة الى دعم مديريات الصحة بالمحافظات بوسائل الوقاية من الكمامات والمطهرات لمواجهة كورونا، وقد أوضح نائب محافظ الدقهلية ،عضو مجلس أمناء التنسيقية على مستوى الجمهورية أن تنسيقية الأحزاب تستهدف تنسيق الجهود بين الأحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الأزمات مشيرا الى العمل بالتنسيقية يستهدف الصالح العام وصالح المواطنين، وأضاف إن التنسيقية ساهمت اليوم بكميات من الكلور والمطهرات وما يصل الى 4000 كمامة للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة الى كميات من المطبوعات التى تستهدف نشر الوعى مشيرا إلى أن المحافظ وجة بتسليمهم على الفور لمديرية الصحة بالدقهلية.

 

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