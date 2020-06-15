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نائبة تونسية: هناك فساد فى وزارة العدل المسيطر عليها من حركة النهضة

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:40 م
نائبة تونسية: هناك فساد فى وزارة العدل المسيطر عليها من حركة النهضة حركه النهضه
كتب أحمد عرفة

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قالت النائبة التونسية عبير موسى إن تونس تعيش وضعا ضبابيا بسبب سياسة الحكومة، موضحة أن هناك فساد فى وزارة العدل التى تسيطر عليها حركة النهضة.

وأضافت النائبة عبير موسى، خلال مؤتمر صحفى، أن نواب حركة النهضة الإخوانية التونسية التى يتزعمها راشد الغنوشى يتنقلون ليلا فى سجون تونس للتواصل مع إرهابيين، متابعة: قابلت مكتب مكافحة الإرهاب للنظر فى التهديدات التى تلقيتها.

وفى وقت سابق كشفت عبير موسى، النائبة التونسية المعارضة ورئيسة الحزب الدستورى الحر، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية التونسية، أدخلت فريقا من تنظيم "داعش" الإرهابى من ليبيا، من أجل استهدافها، وتابعت: "وصلتني معلومات بقيام الإخوان برصد كل تحركاتى".

ووفق العاجل الذى ورد عبر قناة العربية، فإن النائبة التونسية المعارضة، قالت إن التهديد باغتيالي أمر خطير والكرة في ملعب الأمن.

وعرضت عبير موسى، فى ندوة صحفية بالبرلمان التونسى، تسجيلا صوتيا مثيرا بين النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو والنائب عن حركة النهضة بشر الشابى.

وأوردت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن النائبين البرلمانيين تحدثا عنها وأشارا إلى تقديم شكوى ملفقة ضدها، لأجل توريطها فى تهمة إرهاب، بعدما صارت تزعج تنظيم الإخوان.

وأضافت عبير موسى، فى تصريحات للصحفيين، إن هناك "تقاربا ووفاقا على الإضرار بى وتلفيق تهمة فى الإرهاب وهذا يراد منه إسكات صوت عبير موسى وصوت الحزب الدستورى الحر، وإزاحة الحزب وعبير موسى من المشهد السياسى بأساليب ملتوية عبر تلفيق التهم وعبر توظيف المؤسسة القضائية".


عبير موسى

تونس

النهضه

ازمه النهضه

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