ميناء يستقبل 17 سفينة آخر 24 ساعة مع تنفيذ إجراءات الوقاية ضد كورونا

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 17 سفينة، مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 50 طن فوسفات و4800 طن علف و1500 طن نترات أمونيوم و9710 طن يوريا و500 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8800 طن حديد و8600 طن خرده و 12463 طن ذرة و2380 طن زيت طعام و 1059 طن خشب زان و 6173 طن سكر و 750 طن نخالة قمح و 1693 طن نواتج تقطير.



كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1315 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة وخوخ ) وخضروات ( بطاطس وفاصوليا و بامية وورق عنب وخرشوف وخضار مجمد ) وحاصلات زراعية ( بصل وأرز ) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات و السعودية والأردن و بريطانيا وهولندا و أمريكا وألمانيا وسنغافورة وبريطانيا وسلوفينيا ومالطا.



وسجلت عدد الحاويات الوارد 1048 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3194 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45717 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93287 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2848 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، فى حين غادر عدد 2415 شاحنة منها 817 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43904 من البضائع العامة.