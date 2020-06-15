اليوم السابع
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"مياه الأسكندرية": انقطاع المياه عن منطقة المكس للصيانة

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:00 ص
"مياه الأسكندرية": انقطاع المياه عن منطقة المكس للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض غرب الإسكندرية، وذلك بسبب أعمال الصيانة وإصلاح فى خط رئيسى 700 مم بمنطقة المكس.

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الشرب، إلى أن الانقطاع سيكون اليوم الاثنين فى الساعة الثامنة صباحا، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من عملية الإصلاح، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد قامت بتصميم كابينة التعقيم والكشف الحرارى على العاملين قبل دخولهم إلى مقار عملهم، حيث تم تصنيع 2 كابينة تطهير وتعقيم وكشف حرارى.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تباعا سيتم تصنيع 30 كابينة تعقيم وتعميم تركيب هذه الكبائن بجميع مواقع ومقار شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وهى من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس.

فيما قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الإيثيلى، وذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين، وناشدت شركة مياه الشرب الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات والجلوس بالمنازل حرصا على سلامة الجميع.

 


الاسكندرية

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