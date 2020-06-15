اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

موظف محليات بالقليوبية يتواطأ مع مواطن للاستيلاء على أملاك الدولة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:19 م
موظف محليات بالقليوبية يتواطأ مع مواطن للاستيلاء على أملاك الدولة برج سكني ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الأجهزة الأمنية، واقعة قيام موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية "سابقاً وحالياً بالمعاش"– لقيامه بالتواطؤ مع صاحب شركة تجارية والاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة وضمها إلى قطعة أرض يمتلكها صاحب الشركة، وإتمام إجراءات ملف الرخصة والمعاينة للأرض، وصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وإثبات أن كامل الأرض أملاك خاصة – على خلاف الحقيقة – والتوقيع على نموذج الترخيص رغم علمه بأن الموقع أملاك دولة، مما مكن الثانى من إستخراج رخصة بناء، وقيامه ببناء برج سكنى (12) دور، وتربحه من بيع الوحدات.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى جمع كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


برج سكني

تواطء

المحليات

فساد المحليات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة