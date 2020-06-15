موريتانيا تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا بإجمالى 1887 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ شهر مارس الماضي إلى 1887 إصابة مؤكدة.
وقال مدير عام الصحة العمومية في وزارة الصحة الموريتانية الدكتور سيدي ولد الزحاف - حسب الإذاعة الموريتانية - أنه بعد إجراء 745 فحصا، تم تسجيل 104 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنه جرى تعافي 28 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 360 شخصا، ويوجد 1446 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات 91 شخصا منذ شهر مارس الماضي، وهو تاريخ أول ظهور للفيروس.
موريتانيا تسجل 104 إصابات جديدة بكورونا بإجمالى 1887 حالةالإثنين، 15 يونيو 2020 09:12 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ شهر مارس الماضي إلى 1887 إصابة مؤكدة.
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