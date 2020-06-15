اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:07   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:58
 
ميعاد صلاة العشاء 8:31 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 
 
موعد صلاة العصر 3:39 
 
توقيت صلاة المغرب 7:05 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:41 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 م 
 
موعد صلاة العصر 3:28 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 56: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 
 
موعد صلاة العصر 3:13 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:10 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:07 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:27 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:15 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:37 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:14 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:48 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:54 
 
توقيت صلاة الظهر 11:40 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:14 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:43 
 
موعد صلاة العشاء 8:14 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:38 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 4:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:21 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:03 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:48 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:49 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:21 م 
 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة