اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 05:04 م
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منظمة الصحة العالمية ترسل امدادات طبية عاجلة لسوريا لدعم النظام الصحى

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:52 م
منظمة الصحة العالمية ترسل امدادات طبية عاجلة لسوريا لدعم النظام الصحى منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارسال أكثر من 80 طنا من الامدادات الطبية العاجلة من العراق إلى شمال شرق سوريا عن طريق الجو .
وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم /الأثنين /إن الامدادات نقلت جوا من خلال برنامج الغذاء العالمى من اربيل باقليم كردستان العراق الى دمشق وذلك على ثلاث شحنات فى الفترة من 10 الى 12يونيو الحالى .
ونقل البيان عن الدكتور ادهم اسماعيل ممثل العراق لدى منظمة الصحة العالمية قوله إن هذة الامدادات ستدعم توفير الرعاية الصحية فى المناطق المتضررة من الأزمات شمال شرق سوريا لمئات الالاف من المحتاجين . 
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية فى العراق كانت نشطة في تنسيق الدعم عبر الحدود لسوريا منذ أكثر من عام وانها ستواصل المساعدة فى تخفيف المعاناة وانقاذ الأرواح فى سوريا المجاورة على الرغم من التحديات الهائلة .
وأشار البيان إلى أن الشحنة تشمل مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية تتراوح بين مجموعات الصدمات وبما يكفى للتعامل مع 4300 حالة إضافة الى 11 مجموعة كوليرا و 30 مجموعة للأمراض غير السارية و 26 مجموعة جراحية و 478 مجموعة صحية طارئة مشتركة بين الوكالات تقدم الأدوية والمستلزمات الطبية والامدادات تكفى علاج أكثر من مليون شخص .
وأوضحت المنظمة فى ختام بيانها أن الاحتياجات الصحية المرسلة الى شمال شرق سوريا ستلبى احتياجات اكثر من 1.6 مليون شخص هناك .


منظمة الصحة العالمية

سوريا

امدادات طبية

كورونا

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