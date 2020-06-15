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ملك المغرب يجرى عملية جراحية فى القلب

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:40 ص
ملك المغرب يجرى عملية جراحية فى القلب محمد السادس العاهل المغربى
كتب وكالات

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أجرى العاهل المغربى، محمد السادس، عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

 

 


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