اليوم السابع
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مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته 2 طربة حشيش و100 قرص تامول بسوهاج

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:46 ص
مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته 2 طربة حشيش و100 قرص تامول بسوهاج حبس
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطةجزيرة شندويل وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش  وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول وذلك بقصد الاتجار.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام أحد العاطلين بجلب كمية من مخدرى الحشيش والتامول والقيام بترويجها على راغبى الكيف متخذا من دائرة مركز جزيرة شندويل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه، متلبسا بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة مع االتنسيق مع مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى ومجموعات قتالية  .

 

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والعقيد أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشراك ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل  برئاسة رئيس وحدة المباحث

 

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام خلف ع خ  " سن 25 عاطل ويقيم بمركز المراغة شمالمحافظة سوهاج بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز جزيرة شندويل

 

تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة مكافحة تجارة المواد المخدرة مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع الأمن العام وأسفرت الجهود عن ضبط المتحرى عنه وبحوزته " 2 " طربه من مادة الحشيش المخدر يزنا 250 جرام و " 100 " قرص لعقار التامول المخدر مبلغ " 100 " جنيه هاتف محمول وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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