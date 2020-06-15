اليوم السابع
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مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر محضر ضبط لشركة بددت كمية كبيرة من الأحذية والشنط

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:26 م
مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر محضر ضبط لشركة بددت كمية كبيرة من الأحذية والشنط شنط - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب

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حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبد الرازق منصور، محضر ضبط جمركى لشركة ااستيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الااستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
 
حيث ااستوردت شركة "ا . ل . م" مشمول 15 شهادة جمركية أحذية وشنط منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي.
 
وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
 
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ تضم محمود عابد، و ناصر خلف، وإسلام شكرى، وممدوح يوسف، ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات ، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات .
 
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 17 مليون و 584 ألف و 499 جنيه .
 
وبلغت التعويض الجمركية المستحقة 52 مليون و753 ألف و397 جنيه .
 
قرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 307 لسنة 2020. 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي

مصلحة الجمارك

الجمارك

وزارة المالية

اخبار الاقتصاد

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