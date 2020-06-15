الرئيسية أخبار عالمية مقتل 24 جنديا من جيش مالى فى كمين شنه مسلحون الإثنين، 15 يونيو 2020 08:15 م عناصر من جيش مالى رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال جيش مالى، أن مسلحين قتلوا 24 جنديا في كمين بوسط مالى . مقتل 24 جنديا جيش مالى كمين مسلحون مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى مالى الإثنين، 15 يونيو 2020 07:56 م مصدر عسكري: مقتل وفقدان عشرات الجنود في هجوم إرهابي بـ" مالي" الإثنين، 15 يونيو 2020 02:55 م مالى تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، 14 يونيو 2020 07:52 م مالى: 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 1722 حالة الجمعة، 12 يونيو 2020 03:10 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو) السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة المزيد من Trending Plus
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