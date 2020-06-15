مقتل واصابة 5 من قوات الرد السريع بالعراق بتفجير بين الطوز والسليمانية

وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الاثنين، استشهاد واصابة 5 من منتسبى قوات الرد السريع بانفجار عبوة ناسفة بين قضاء الطوز ومحافظة السليمانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة إلى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح اثنين آخرين، كما حصلت أضرار في العجلة.

واضافت، انه تم العثور خلال الواجب على وكر للإرهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخلها عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين حيث تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة .