مقتل وإصابة 7 فى انفجار عبوة ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقية

أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الإثنين/ بمقتل وإصابة 7 من منتسبي فرقة الرد السريع في قضاء "طوزخورماتو" في محافظة صلاح الدين.
ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية لقوة من فرقة الرد السريع أثناء عملية أمنية في قرى تابعة إلى قضاء طوزخورماتو؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة أربعة.
مقتل وإصابة 7 فى انفجار عبوة ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقيةالإثنين، 15 يونيو 2020 05:37 م
قوات الأمن العراقية - أرشيفية
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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الإثنين/ بمقتل وإصابة 7 من منتسبي فرقة الرد السريع في قضاء "طوزخورماتو" في محافظة صلاح الدين.
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