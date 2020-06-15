مقتل وإصابة 7 فى انفجار عبوة ناسفة فى محافظة صلاح الدين العراقية

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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الإثنين/ بمقتل وإصابة 7 من منتسبي فرقة الرد السريع في قضاء "طوزخورماتو" في محافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية لقوة من فرقة الرد السريع أثناء عملية أمنية في قرى تابعة إلى قضاء طوزخورماتو؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة منتسبين وإصابة أربعة.