معهد ستوكهولم: إسرائيل تمتلك 90 رأساً نووياً

كتب- هاشم الفخراني

كشف تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من الانخفاض العام في عدد الرؤوس الحربية النووية في عام 2019، فإن جميع الدول التي تملك أسلحة نووية تواصل تحديث ترساناتها النووية.

وأشار التقرير الى أن الدول التسع النووية وهي: الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية، كانت تمتلك معًا ما يقدر بـ 13400 رأس نووي في بداية 2020، وذلك اقل من العام 2019 الذي كان 13865.



معهد ستوكهولم

ويرجع السبب في انخفاض العدد الإجمالي للرؤوس النووية في جميع أنحاء العالم بشكل رئيسي إلى تفكيك الأسلحة النووية التي تخرج من الخدمة والتي كانت تحتفظ بها كل من روسيا والولايات المتحدة، وتمتلك القوتان النوويتان الكبيرتان معا نحو 90% من الأسلحة النووية في العالم.

ووفقا لتقديرات المعهد فإن الولايات المتحدة لديها 5 آلاف و800 رأس نووي، في حين أن روسيا لديها 6 آلاف و275 رأسا.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بعدد من الرؤوس النووية، وزادت من عدد هذه الرؤوس النووية في مطلع العام الحالي ليصل الى 90 رأسًا، موضحًا من خلال جدول أن إسرائيل كانت تمتلك قبل ذلك ما بين 80 و90 رأسا نوويا خلال العام الماضي.