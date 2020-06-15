معاينة النيابة: ماس كهربائى وراء حريق شقة بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

كشفت معاينة نيابة الأزبكية ، عن حريق شقة سكنية بدائرة القسم أن الحريق التهم أثاث وأجهزة الشقة ، وذلك دون إصابات. وأوضحت التحريات الأولية ان سبب نشوب الحريق يعود الي ماس كهربائي ، كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، وإرسال تقرير وافي به حصر للتلفيات .

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في شارع سليمان الحلبى بمنطقة الأزبكية. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الأزبكية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.