مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بعدة دول

كتب ــ محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج، بعد تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وأكد مصدر بمطار القاهرة وصول رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض تقل 265 راكبا ، كما وصلت رحلة تابعة لشركة النيل للطيران قادمة من الرياض أيضا وعلى متنها 166 راكبا، ووصلت رحلتان لشركة العربية للطيران قادمة من مدينة الشارقة بالإمارات تقلان 340 راكبا ، كما استقبل المطار رحلتين لشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران الرحلة الاولي قادمة من الرياض تقل 173 راكبا والثانية قادمة من الدمام تقل 160 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .