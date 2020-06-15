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مطار القاهرة يستقبل 177 من المصريين العالقين بالسعودية على متن رحلة استثنائية

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:06 م
مطار القاهرة يستقبل 177 من المصريين العالقين بالسعودية على متن رحلة استثنائية مطار القاهره
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية على متنها عددا من العالقين في المملكة العربية السعودية، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة الخطوط السعودية ، تحمل رقم 303، قادمة من مدينة جدة على متنها 177 مصريا، وخضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
 
وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

السعودية

فيروس كورونا

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