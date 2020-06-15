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مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين تقلان 416 مصريا من العالقين بالسعودية

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:57 ص
مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين تقلان 416 مصريا من العالقين بالسعودية مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب ــ محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، رحلتي طيران استثنائتين على متنهما نحو 416 مصريا من العالقين في المملكة العربية السعودية، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران ، قادمة من مدينة جدة على متنها 283 مصريا ، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 133 مصريا من العالقين هناك بالسعودية.
 
ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

السعودية

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