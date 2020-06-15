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مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 235 مصريا عالقا بالكويت

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:48 ص
مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 235 مصريا عالقا بالكويت مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة مصريين عالقين فى دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن الرحلة وصلت مطار القاهرة على متنها 235 راكبا مصريا من العالقين بدولة الكويت، وخضع الركاب إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجارى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة

اخبار المطار

الكويت

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