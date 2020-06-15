مصر للطيران: طائرات الشركة مزودة بمادة تقضى على 99,9% من الفيروسات والبكتريا

كتب أحمد مصطفى

طمأن مصدر مسئول بشركة مصر للطيران المسافرين على خطوط الناقل الوطنى المصرى سواء الرحلات الدولية أوالرحلات الداخلية بجاهزية أسطول الشركة بمادة يطلق عليها "هيبا" تقضى وتقتل 99,9٪؜ من البكتريا والفيروسات.

وأوضح المصدر بأن الهواء داخل مقصورة الركاب بالطائرة يجدد تلقائيا بشكل كامل على مدار من 2 إلى 3 دقايق.

وقال أن الشركة أستعدت بحزمة كبيرة من الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية أووزارة الصحة المصرية بهدف الحد من إنتشار جائحة كورونا والتصدى للفيروس.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن الأحد، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط واجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

وأعلن وزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد أمس الأحد، عن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارًا من اليوم بجميع مكاتب شركات الطيران.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.