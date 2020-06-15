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مصرع عجوز على يد طفل ضربه بـ"عصا مقشة" فى بنى سويف

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:15 ص
مصرع عجوز على يد طفل ضربه بـ"عصا مقشة" فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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اعتدي طفل على عجوز بعصا مقشة وأرداه قتيلاً، وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوفاة "ر . ع . م"، 66 سنة، مقيم بمدينة بني سويف العاصمة، فور وصوله المستشفى. 
 
وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة بني سويف، حدوث مشادة كلامية بين "خ . أ . أ"، 14 عامًا، طالب، والمجني عليه، إعتراضا على قيام الأول باللعب أمام منزل الثاني وإلقائه بعض الأحجار الصغيرة، وأحضر الطالب عصا "مقشة"، وإعتدي بها على العجوز فسقط فاقدا الوعى وتم نقله إلي المستشفى الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور دخوله قسم الطواريء، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة. 
 
وألقت قوة من مباحث قسم بني سويف القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي النيابة العامة، وقرر المستشار محمود يحيى رئيس نيابة بني سويف إحتجازه، وإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة. 
 

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