مصرع طفل غرقا بمياه ترعة الكسارة بالشرقية

لقي طفل عمره 13 سنة مصرعه غرقا بمياه ترعة الكسارة بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة وإخطار نيابة الصالحية الجديدة، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بوفاة طفل عمره 13 سنة مقيم الصالحية الجديدة غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة الكسارة، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

وفى سياق منفصل، تخلص راعى غنم بقرية بالشرقية، من حياته بتناول حبة الغلة وتبين معاناته من مرض نفسى منذ فترة وتم التحفظ علي جثته بمشرحة مستشفي منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوفاة" ال ح س" 40 سنة راعى غنم مقيم قرية زهر شرب دائرة المركز، أثر تناولة حبة الغلة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يعانى من مرض نفسى منذ فترة حاول علي أثره الإنتحار من قبل، قبل أن يتخلص من حياته اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.



