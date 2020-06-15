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مصرع شاب على يد زوج شقيقته بعد طعنه وإلقائه من الشرفة بالإسكندرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:41 م
مصرع شاب على يد زوج شقيقته بعد طعنه وإلقائه من الشرفة بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية واقعة قتل أصبحت حديث الشارع، بعد ما لقى شاب مصرعه بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى بالإسكندرية بعد سقوطه من شرفة العقار ولفظ أنفاسه الأخيرة، بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمصرع شاب  يدعى أحمد عبدالمجيد مواليد 2001  لسقوطه من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى غرب الإسكندرية وتم ابلاغ النيابة العامة وتوجه اليها المستشار محمد عبدالهادى البدوى وكيل النائب العام، وبالمعاينة تبين وجود جرح طعنى نافذ فى الظهر من الناحية اليسرى بواسطة " مفك"، وقررت النيابة فتح التحقيقات فى الواقعة لوجود شبهة جنائية .

 
وبالتحريات بين أن المجنى عليه كان متواجد لدى المتهم وهو "خ.إ" صاحب محل كماليات سيارات 40 سنة يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى وكان يوجد مشاجرة بين بسبب خلافات زوجية مع شقيقة المجنى عليه، ونشبت مشاجرة وتعدى بالأيدى بينهم تطرقت الى قيام المتهم بجلب المفك وطعن المجنى عليه من الظهر وإلقائه من الشرفة .
 
وفى تحقيقات النيابة تبين أن المتهم شعر بالخوف والذعر بعدما ـألقى المجنى عليه وسط ذهول الجيران طلب الاستغاثة من الاسعاف والنجدة ولكن لفظ انفاسه الاخيرة ، واخبر الجيران أنه ألقى نفسه من الشرفة لمحاولته الانتحار، ولكنه فشل فى منعه، وتم تحرير محضر رقم 6766 لسنة 2020 ادارى الدخيلة وجارى استكمال التحقيقات .
 
 
 
 

 


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