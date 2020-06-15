مصرع شاب على يد زوج شقيقته بعد طعنه وإلقائه من الشرفة بالإسكندرية

وبالتحريات بين أن المجنى عليه كان متواجد لدى المتهم وهو "خ.إ" صاحب محل كماليات سيارات 40 سنة يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى وكان يوجد مشاجرة بين بسبب خلافات زوجية مع شقيقة المجنى عليه، ونشبت مشاجرة وتعدى بالأيدى بينهم تطرقت الى قيام المتهم بجلب المفك وطعن المجنى عليه من الظهر وإلقائه من الشرفة .

وفى تحقيقات النيابة تبين أن المتهم شعر بالخوف والذعر بعدما ـألقى المجنى عليه وسط ذهول الجيران طلب الاستغاثة من الاسعاف والنجدة ولكن لفظ انفاسه الاخيرة ، واخبر الجيران أنه ألقى نفسه من الشرفة لمحاولته الانتحار، ولكنه فشل فى منعه، وتم تحرير محضر رقم 6766 لسنة 2020 ادارى الدخيلة وجارى استكمال التحقيقات .