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مصدر بـ"مصر للطيران": مستعدون بحزمة إجراءات للتصدى لفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:17 ص
مصدر بـ"مصر للطيران": مستعدون بحزمة إجراءات للتصدى لفيروس كورونا مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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أكد مصدر مسئول بشركة "مصر للطيران" جاهزية أسطول الشركة بمادة تقضى وتقتل 99.9٪؜ من البكتريا والفيروسات، موضحًا أن الهواء داخل مقصورة الركاب بالطائرة يجدد تلقائيًا بشكل كامل على مدار من 2 إلى 3 دقائق، وأن الشركة استعدت بحزمة كبيرة من الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بهدف الحد من إنتشار جائحة كورونا والتصدى للفيروس.
 
يشار إلى أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن أمس الأحد، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية، كما أعلن وزير الطيران عن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.
 
وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مصر للطيران

عودة الطيران

اخبار مصر

فيروس كرونا

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