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مستشفى كفر الزيات تعلن تعافى 8 من كورونا وعودتهم لمنازلهم

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:06 م
مستشفى كفر الزيات تعلن تعافى 8 من كورونا وعودتهم لمنازلهم مستشفى كفر الزيات
الغربية - عادل ضرة

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أعلن  الدكتور أحمد البرعي مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي،  فى بيان له عن تعافي مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحي بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.

من ناحية أخرى أعلنت مستشفى قطور المركزي بمحافظة الغربية، عن تعافي 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لمنازلهم مرة أخرى، بعد قضاء فترة 14يوم داخل العزل الصحي.

كانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة  وكيل وزارة الصحة، قد احتجزت كل من 6مواطنين من قرى صرد وخباطة ونشيل وسجين الكوم وبلتاج وعزبة أبو عيانه التابعين لمركز قطور داخل العزل الصحي بمستشفى قطور المركزي، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وخضع المصابون للعلاج لمدة 14يوما داخل المستشفى، وبعد انتهاء فترة العزل تم إجراء تحليل للعينات الأولى والثانية، وتحولت اصابتهم من إيجابية لسلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.

 

 

 

 

 

 

 


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