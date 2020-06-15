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مستشفى قها للحجر الصحى تعلن شفاء مشرفة التمريض من كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:04 م
مستشفى قها للحجر الصحى تعلن شفاء مشرفة التمريض من كورونا صفاء صفوت مشرفة التمريض
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية، تعافى مشرفة التمريض بالمستشفى بعد أن أثبت تقارير مسحتين مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 267 متعافيا.

 

وأشار بيان صادر عن المستشفى، اليوم، هنأ فيه صفاء صفوت البطلة المقاتلة ومشرفة التمريض النشيطة جدا والمحبوبة من الجميع ومسئولة الجودة أيضا بالمستشفى، مؤكدا أنها نموذج قدوة للجميع فى عملها وإخلاصها وتجردها لمهنتها والتزامها المهنى والأخلاق تجاه عملها.

 

وأشار البيان إلى أن الممرضة تعد قدوة، فعندما أصيبت ومرضت أثناء عملها كانت راضية مبتسمة بدون ضجيج أو تذمر وعملت على نشر الروح الإيجابية وتطمئن الجميع.

 

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 267 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

 

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.


كورونا

قها

اخبار مصر

القليوبية

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