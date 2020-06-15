اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى عزل كرموز بالإسكندرية يعلن تعافى 30 من مصابى كورونا اليوم

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:34 م
مستشفى عزل كرموز بالإسكندرية يعلن تعافى 30 من مصابى كورونا اليوم الدكتور طارق نجم
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق نجم، مدير مستشفى كرموز التابع للتأمين الصحى بالإسكندرية، والذى تم تحويلة إلى مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، أن 30 حالة تعافت وخرجت من المستشفى اليوم، ليصل إجمالى حالات التعافى منذ بدء استقبال الحالات إلى 63 حالة.

وأكد الدكتور طارق نجم مدير مستشفى كرموز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى مجهز بكل المستلزمات الطبية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات التعافى خرجت بعد إجراء التحاليل اللازمة وثبوت سلبية العينة، وفق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، كما أكد كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى من الأطباء والتمريض الذين يعملون عن تقديم كل سبل الرعاية الطبية والنفسية للمرضى.

وكان الدكتور عنانى إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحى بالإسكندرية، قد أكد أن هناك 10 مستشفيات بدأت تستقبل حالات مرضى فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عنانى إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات هى العامرية وأبو قير العام، وأبوقير للتأمين الصحى، صدر المعمورة، مستشفى الجمهورية، كوم الشقافة، الحميات وبرج العرب، مستشفى كرموز، وجمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه وفقا للقرار الجديد لوزارة الصحة أنه سيتاح لتلك المستشفيات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى لحين التماثل للشفاء، مؤكدا أنه جارى زيادة القدرة الاستيعابية ثلاثة أضعاف لتلك المستشفيات وزيادة عدد الأسرة والأجهزة والمستلزمات الطبية، وسيتم فتح أبواب تلك المستشفيات أمام حالات الاشتياه بالإصابة بالفيروس.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة