اليوم السابع
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مدير مستشفى القناطر الخيرية ينفى إلقاء نفايات مصابى كورونا بالشوارع

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:50 م
مدير مستشفى القناطر الخيرية ينفى إلقاء نفايات مصابى كورونا بالشوارع إلقاء نفايات خاصة بالمصابين بالشوارع
القليوبية نيفين طه

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قال الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا إن المستشفى ليس لها علاقة بوجود نفايات طبية خاصة بالمصابين المحجوزين بالمستشفى فى الشوارع وصناديق القمامة فى محيط مقر العزل.

وأشار مدير المستشفى إلى أن المنطقة التى ظهرت بها النفايات وعمال يرتدون الملابس الوقائية يلقونها فى صناديق القمامة تبعد عن مستشفى العزل بنحو كيلو متر، ويقع بها أكثر من مركز طبى للنساء والولادة والحضانات الخاصة، ومن الممكن أن يكون العمال الذين كانوا يلقون هذه النفايات تابعين لهذه الأماكن.
 
وأضاف مصطفى، فى تصريحات صحفية، أن المستشفى يتبع إجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، طبقا للبروتوكول المتبع لوزارة الصحة سواء لحالات كورونا أو غيرها، مشيرا إلى أن المستشفى مزود بمخزن للنفايات الطبية وتمر سيارة التخلص الآمن التابعة للمديرية لجمع النفايات يوميا للتخلص منها في المحرقة العمومية للنفايات بطريقة آمنة.
 
كان رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قد تداولوا صورا تظهر بعض العمال وهم يرتدون ملابس طبية واقية ويقومون بإلقاء مخلفات طبية خطرة داخل صناديق القمامة في محيط مستشفى القناطر الخيرية المخصصة للعزل، متهمين الإدارة بإلقاء النفايات والمخلفات الخطرة بصناديق القمامة خلف المستشفى وطالبوا بإقالة وكيل وزارة الصحة ومحاسبة المتسببين بتلك  الواقعة.
 
إلقاء نفايات خاصة بالمصابين بالشوارع (1)
إلقاء نفايات خاصة بالمصابين بالشوارع

إلقاء نفايات خاصة بالمصابين بالشوارع (2)
إلقاء نفايات خاصة بالمصابين بالشوارع

 


اخبار مصر

القليوبية

كورونا

القناطر الخيرية

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