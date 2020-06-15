اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 08:22 م
خالد صلاح
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مدير عام "الصحة العالمية": الولايات المتحدة لا تزال عضواً بالمنظمة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:02 م
مدير عام "الصحة العالمية": الولايات المتحدة لا تزال عضواً بالمنظمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
أ ش أ

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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، استمرار عضوية الولايات المتحدة الأمريكية داخل المنظمة. 
وقال تيدروس - في مؤتمر صحفي عُقد بجنيف اليوم، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة لا تزال عضواً في منظمة الصحة العالمية".
يُشار إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية أكّد منذ عدة أيام أن علاقة المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية لا تتعلق بالمال، بل يعملان سوياً لتحسين الصحة العامة.


منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

كورونا

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