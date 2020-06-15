مدير عام "الصحة العالمية": الولايات المتحدة لا تزال عضواً بالمنظمة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، استمرار عضوية الولايات المتحدة الأمريكية داخل المنظمة.
وقال تيدروس - في مؤتمر صحفي عُقد بجنيف اليوم، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة لا تزال عضواً في منظمة الصحة العالمية".
يُشار إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية أكّد منذ عدة أيام أن علاقة المنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية لا تتعلق بالمال، بل يعملان سوياً لتحسين الصحة العامة.
مدير عام "الصحة العالمية": الولايات المتحدة لا تزال عضواً بالمنظمةالإثنين، 15 يونيو 2020 08:02 م
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، استمرار عضوية الولايات المتحدة الأمريكية داخل المنظمة.
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