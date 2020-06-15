مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ: إصابة 997 بفيروس كورونا وشفاء 155 حالة

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت إدارة الطب الوقائي في مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ ، بإشراف الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، برئاسة الدكتورة فيديكار حسن البدوي ، حالات الاشتباه فى الأصابة بكورونا التي وصلت 2720 حالة، بينها 997 حالة إصابة، بنسبة 37% من إجمالي عدد حالات الاشتباه، فيما بلغت الحالات السلبية 1534 حالة، بنسبة 56%، وقد بلغ عدد النتائج التي لم ترد حتى تاريخ الإحصائية 189 عينة.

وتبين من إحصائية إدارة الطب الوقائي، أن إجمالي عدد الوفيات 45 حالة، بنسبة 5%، فيما بلغ عدد المتعافين 155 حالة، بنسبة 16%. وقد بلغ إجمالي عدد المصابين ممن يتلقون العلاج 797 حالة ، كما سجلت مديرية الشؤون الصحية ، أمس الأحد ، 84 حالة إصابة جديدة، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم، وهم من المخالطين.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقري ومدن المحافظة .

وأضافت سلام ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق ،للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .