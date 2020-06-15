اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مدحت نافع: مبادرة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة كورونا تنسق مع كافة الجهات

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:56 م
مدحت نافع: مبادرة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة كورونا تنسق مع كافة الجهات الدكتور مدحت نافع
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن مبادرة أجهزة التنفس التى سبق وأطلقها منذ فترة، انضم إليها عدد من الفرق البحثية الذين تم ربطهم بأجهزة الاعتماد الخاصة بوزارة الصحة، وتم اعتماد عدد من أوراق المفاهيم لبعض الفرق concept papers وتمت الموافقة على إجراء التجارب بالمستشفيات الجامعية.

أضاف مدحت نافع فى تعليق له اليوم ردا على ما أثير حول المبادرة، أن المبادرة وفّرت swaps مطبوع بطابعات ثلاثية الأبعاد مطلوبة للمسحات، وهذا من خلال إحدى الشركات التى طلبت مساعدتنا لدى اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، لافتا أن المبادرة خلقت بهيكلها التنظيمي وآليات التواصل شبكة لتبادل الخبرات بين المجموعات البحثية.
 
أشار نافع إلى أن أحد هذه المجموعات، بصدد تصنيع أجهزة تنفّس بالتعاون مع شركة أجنبية فى مصانع وطنية، لكن الإفصاح عن هذا مؤجل لأسباب كثيرة.
 
وأوضح أن المبادرة أتاحت أجهزة تنفس حديثة من خلال التنسيق مع السفير المجرى؛ لتوفير أى احتياجات لهيئة الشراء الموحد بأسعار جيدة (علماً بأن كافة الدول عازفة عن التصدير فى هذا التوقيت، مؤكدا أن  هناك دراسة ؛لإمكانية التصنيع المشترك يؤخرها بالطبع ظروف الجائحة،هذا بخلاف المعاونة فى التعجيل بعرض أوراق المفاهيم لأى منتج متعلق بالأزمة فى زمن قياسي من خلال ضم أسماء وطنية كبيرة إلى الجهود.
 
وأوضح مدحت نافع إننى كنت ومازلت على اتصال دائم مع  العديد من الجهات لتنسيق الاحتياجات واختبار الأجهزة ، لافتا أن الأجهزة العالية التقنية grade 5 ما تزال صعبة التصنيع فى مصر ،رغم انضمام عدد من ممثلى الشركات الأجنبية إلى المبادرة لتوفير الحساسات غير المتواجدة بالأسواق.
 
وذكر نافع أن الموضوع ليس سهلاً والمبادرة لم تقل سوف نصنع أجهزة تنفس، قالت نحن على استعداد أن نتيح مصانعنا للاستخدام، لافتا إلى أن هناك مصانع أخرى أفضل تجهيزاً للإنتاج الدوائى تطوعت للانضمام إلينا وأتاحت بعض مساحات لديها.
 

القابضة المعدنية

مدحت نافع

تصنيع اجهزة التنفس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة