مدحت نافع: مبادرة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة كورونا تنسق مع كافة الجهات

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن مبادرة أجهزة التنفس التى سبق وأطلقها منذ فترة، انضم إليها عدد من الفرق البحثية الذين تم ربطهم بأجهزة الاعتماد الخاصة بوزارة الصحة، وتم اعتماد عدد من أوراق المفاهيم لبعض الفرق concept papers وتمت الموافقة على إجراء التجارب بالمستشفيات الجامعية.

أضاف مدحت نافع فى تعليق له اليوم ردا على ما أثير حول المبادرة، أن المبادرة وفّرت swaps مطبوع بطابعات ثلاثية الأبعاد مطلوبة للمسحات، وهذا من خلال إحدى الشركات التى طلبت مساعدتنا لدى اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، لافتا أن المبادرة خلقت بهيكلها التنظيمي وآليات التواصل شبكة لتبادل الخبرات بين المجموعات البحثية.

أشار نافع إلى أن أحد هذه المجموعات، بصدد تصنيع أجهزة تنفّس بالتعاون مع شركة أجنبية فى مصانع وطنية، لكن الإفصاح عن هذا مؤجل لأسباب كثيرة.

وأوضح أن المبادرة أتاحت أجهزة تنفس حديثة من خلال التنسيق مع السفير المجرى؛ لتوفير أى احتياجات لهيئة الشراء الموحد بأسعار جيدة (علماً بأن كافة الدول عازفة عن التصدير فى هذا التوقيت، مؤكدا أن هناك دراسة ؛لإمكانية التصنيع المشترك يؤخرها بالطبع ظروف الجائحة،هذا بخلاف المعاونة فى التعجيل بعرض أوراق المفاهيم لأى منتج متعلق بالأزمة فى زمن قياسي من خلال ضم أسماء وطنية كبيرة إلى الجهود.

وأوضح مدحت نافع إننى كنت ومازلت على اتصال دائم مع العديد من الجهات لتنسيق الاحتياجات واختبار الأجهزة ، لافتا أن الأجهزة العالية التقنية grade 5 ما تزال صعبة التصنيع فى مصر ،رغم انضمام عدد من ممثلى الشركات الأجنبية إلى المبادرة لتوفير الحساسات غير المتواجدة بالأسواق.

وذكر نافع أن الموضوع ليس سهلاً والمبادرة لم تقل سوف نصنع أجهزة تنفس، قالت نحن على استعداد أن نتيح مصانعنا للاستخدام، لافتا إلى أن هناك مصانع أخرى أفضل تجهيزاً للإنتاج الدوائى تطوعت للانضمام إلينا وأتاحت بعض مساحات لديها.