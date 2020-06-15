جاء ذلك في تصريحات مقتضبة أدلى بها مدير الأمن العام اللبناني، عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت مساء أمس وثيقة أمنية قالت إنها مسربة، تفيد بتوافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي على المطار.

وذكرت الوثيقة الأمنية المسربة عن قائد جهاز أمن المطار، أن الاعتداء المحتمل سيكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر، للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم مطار رفيق الحريري الدولي.

يذكر أن الحكومة اللبنانية، قررت إعادة فتح مطار رفيق الحريرى الدولي (مطار بيروت) اعتبارا من أول يوليو المقبل، بقدرة تشغيل توازى 10% من حركة الملاحة الجوية مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى، على أن تُستأنف رحلات الطيران الخاصة اعتبارا من 24 يونيو الجارى.