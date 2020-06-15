اليوم السابع
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محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد لإعداد كوادر إعلامية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:06 م
محمد بن راشد يطلق أكاديمية الإعلام الجديد لإعداد كوادر إعلامية تدشين الأكاديمية الجديدة
إيمان حنا

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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم أكاديمية الإعلام الجديد، وهي مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تغريدات  له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال إن "الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته..".

وأضاف أن "الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي ... الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية..".

وكان مجلس الوزراء الإماراتى قد أقر خلال اجتماعه، أمس الأحد ، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة، كما أقر تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي، فضلاً عن إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.

 
ونقلت صحيفة الرؤية في الإمارات أن ذلك جاء في تدوينات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث جاء فيها: "مع استمرار عودة الحياة لقطاعاتنا الحيوية.. ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي.. ترسيخاً للشفافية.. ودرءاً لتعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع نشاط الشركة أو تعدد عضويتهم فى شركات أخرى.. وتعزيزاً لآليات الرقابة والتنظيم".
 
وأضاف ، "كما أقررنا اليوم إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.. مؤسسة وطنية هدفها تقديم خدمات الدفع الرقمية لكافة قطاعاتنا في الدولة بشكل آمن.. وسريع.. ومضمون.. اقتصادنا الرقمي الوطني في تطور.. ومؤسساتنا تواكب..".
 

 


االامارات

اكايمية الاعلام الجديد بالامارات

محمد بن راشد

حاكم دبى

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