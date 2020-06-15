محمد بن راشد فى مقدمة العائدين لمقار العمل فى دبى

إيمان حنا

تقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، جموع الموظفين الذين استأنفوا عملهم من المكاتب في دبي أمس بنسبة 100% وفق صحيفة البيان الإماراتية، وفى تصريحات سابقة له أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، دخول مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية وهى مرحلة كل شخص فيها مسؤول وكل المؤسسات والقطاعات،مشددا على أن الصحة ستبقى أولوية ومسؤولية كما أن إرجاع عجلة الاقتصاد للدوران استراتيجية وضرورية.

وأضاف : "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء".

وأشار إلى مناقشة إجراءات عودة الموظفين، فى اجتماع مجلس الوزراء أواخر مايو الماضى، وآليات عمل الحكومة مستقبلاً مضيفا: شكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة لإتمام شكل العمل الحكومي وتوفير نفقاته المستقبلية.