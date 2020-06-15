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محلل عراقى يطالب بغداد بنشر صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة تركيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:18 م
محلل عراقى يطالب بغداد بنشر صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة تركيا الجيش العراقى
كتب أحمد عرفة

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قال وسام الصباح المحلل السياسى العراقى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل انتهاكه للسيادة العراقية من خلال توجيه ضربات جوية لقيادات بحزب العمال الكردستانى في شمال العراقى، وهو ما يمثل انتهاك للقانون الدولى.

 

وأضاف المحلل السياسى العراقى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه على الحكومة العراقية التصدي بكل حسم وقوة للتدخلات التركية وانتهاكها للسيادة العراقية، موضحا أن تلك الانتهاكات التركية تغضب السلطات العراقية بشكل كبير التي ترفض تلك الضربات التركية على أراضيها.

 

وأشار المحلل السياسى العراقى، إلى أن على السلطات العراقية نشر صواريخ مضادة للطائرات في شمال العراق، بحيث تتصدى للطائرات التركية التي توجه ضرباتها ضد حزب العمال الكردستانى لمنع هذه الانتهاكات التركية.

 

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن قصف تركيا كثيفا استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل، جاء ذلك بينما أصدرت كيانات للمصريين في الخارج ، بـ67 دولة حول العالم ، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" ، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي ، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.

 

 

وأكد البيان أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الادارة التركية.

 

وتابع البيان:"نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث ان قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".

 


تركيا

العراق

وسام الصباح

حزب العمال الكردستانى

اردوغان

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