محلل عراقى يطالب بغداد بنشر صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة تركيا

قال وسام الصباح المحلل السياسى العراقى، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل انتهاكه للسيادة العراقية من خلال توجيه ضربات جوية لقيادات بحزب العمال الكردستانى في شمال العراقى، وهو ما يمثل انتهاك للقانون الدولى.
وأضاف المحلل السياسى العراقى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه على الحكومة العراقية التصدي بكل حسم وقوة للتدخلات التركية وانتهاكها للسيادة العراقية، موضحا أن تلك الانتهاكات التركية تغضب السلطات العراقية بشكل كبير التي ترفض تلك الضربات التركية على أراضيها.
وأشار المحلل السياسى العراقى، إلى أن على السلطات العراقية نشر صواريخ مضادة للطائرات في شمال العراق، بحيث تتصدى للطائرات التركية التي توجه ضرباتها ضد حزب العمال الكردستانى لمنع هذه الانتهاكات التركية.
وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن قصف تركيا كثيفا استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل، جاء ذلك بينما أصدرت كيانات للمصريين في الخارج ، بـ67 دولة حول العالم ، بالتعاون مع تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة "كوادر قيادية شبابية" ، بيانا لإدانة التدخل التركي في الشأن الليبي ، ونقل المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى هناك.
وأكد البيان أن المعنيين بتلك الكيانات المصرية والعربية، قرروا إرسال بيان الإدانة هذا لكل حكومات الدول التي تقيم بها وأيضا نشره للإعلام، فضلا عن التجهيز للتقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة، لكشف انتهاكات الادارة التركية.
وتابع البيان:"نحن حاليا في مرحلة تجميع وإعداد ورصد وتوثيق أدلة الاتهامات وسنتقدم بها قريبا للمحكمة الجنائية الدولية حيث ان قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن تركيا تعرقل جهود السلام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة