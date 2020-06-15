محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق

كفر الشيخ محمد سليمان

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، حيث قام هاني الصنفاوي، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، بالاشراف علي أعمال الحملة التموينية للمرور علي المخابز والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه.

كما قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف على أعمال الحملة التموينية للمرور على المحلات، والمطاعم، والأسواق، وذلك لضبط الأسعار وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، وكذا مراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة، منها " 4 محاضر صحة، ومحضري طب بيطرى، و4 محاضر تموين ".

وقام علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بالاشراف علي أعمال الحملات المكبرة للمرور على الصيدليات، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، من حيث الجودة، والصلاحية، وتم تحرير محاضر للمخالفات المتنوعة مابين عدم إعلان عن الأسعار، ولحوم مكشوفة، وترخيص، وعدم الالتزام بسعر الكمامات.

بالاضافة إلى قيام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة أعمال الحملة التموينية المكثفة للمرور على المخابز البلدية بالقري، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

فضلًا عن قيام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالاشراف علي أعمال الحملة المكبرة للمرور على المخابز، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضبط الاسعار، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر، منها " 9 محاضر تموين، 15 محضر صحة، 5 محاضر طب بيطري".

وفي سياقٍ متصل قام راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالاشراف علي أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، لضبط وأحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

كما قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية بالقري، لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وقد اسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 57 محضر، ما بين نقص وزن، ومحاضر نظافة، وأخرى أسعار، وتسريب، وغش تجارى، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.