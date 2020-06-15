محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من الشوارع والموقف القديم والمنشآت الخدمية

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، شارعي مصنع الغزل، ومعهد الكبد، ومنطقة الـ47 بشرق العاصمة، وكذا شارع جيهان، وصبري القاضى بحي غرب، مكلفاً رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات، والأكشاك المخالفة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً، لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، إزالة الحواجز وإعادة الحركة المرورية بالشارع الفاصل بين مدرستي الزراعة، والصناعة بنات حتي مقر المديرية المالية، موجهاً بإزالة كافة الحواجز الخاصة بقوات الأمن والشواديف.

وفي سياقٍ متصل، تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز أبحاث الكبد والقلب، للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والإحترازية، وحسن معاملة المرضى، موجهاً مدير المعهد، بإقامة وتجهيز ساحة إنتظار للمواطنين والتعامل من خلال المنافذ الداخلية للمبنى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز الدراسات الوطنية، والتدريب الحرفي الإنتاجي، مكلفاً بإعادة تطوير ورفع كفاءة المبنى وإزالة كافة اللوحات الإعلانية، و الأكشاك المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق، تفقد محافظ كفرالشيخ، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلاً عن إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.