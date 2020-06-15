محافظ قنا يتابع تشغيل مخبز لإنتاج الخبز الخاص بمرضي الـPKU

قنا وائل محمد

تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بدء تشغيل مخبز لإنتاج الخبز الخاص بالأطفال من مرضي الـPKU (احد أمراض التمثيل الغذائي وهو مرض جيني وراثي)، وذلك بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ومنسقي مبادرة " أطفال التمثيل الغذائي ".

وأوضح محافظ قنا أن المخبز سيوفر احتياجات حوالي 250 حالة من مرضي الـPKU من محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان المسجلين بقاعدة بيانات مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الصحة ، مشيرا إلي إمكانية المخبر في تقديم الاحتياجات اللازمة من الخبز لمرضي الـPKU بمختلف محافظات جنوب الصعيد من خلال التنسيق مع مركز الارشاد الوراثي بمديرية الصحة بقنا.

وأعرب محافظ عن خالص شكره لمسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين علي سرعة تجهيز المخبز وتشغيله لتوفير الوقت والجهد علي اهالي المرضي ، كما قدم شكره لمنسقي مبادرة " أطفال التمثيل الغذائي " الدكتور محمد نصر مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والدكتورة كريستين عادل ممثل مركز الإرشاد الوراثي والدكتورة سلمي القاضي ممثل المكتب الفني.

جدير بالذكر أن مبادرة "أطفال التمثيل الغذائي" تهدف إلي تامين التحاليل اللازمة لتشخيص ومتابعة مرضي الـPKU وتوفير الغذاء التكميلي الخاص بهم والدعم المادي لاسُر المرضي الغير قادرين ، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضي وذويهم و برامج العلاج الطبيعي ودمجهم في المجتمع والمدارس بالإضافة الي عمل توعية مجتمعية شاملة بالمرض وخطورته وأسبابه وكيفية التعامل معه.