محافظ قنا يتابع أعمال التطوير بمبنى المديرية المالية للمحافظة

قنا - وائل محمد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمقر مبنى المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة أعمال التطوير التى يشهدها المبنى خلال الفترة الأخيرة، رافقه خلال الجولة المحاسب لوزى منصور مدير المديرية، محمود حمدان مدير عام التفتيش المالى، عبد الراضى أبو النجا مدير الحسابات بديوان عام المحافظة، وعدد من المراقبين الماليين بالمديرية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة المبنى وقاعة التدريب والمكاتب الإدارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية، وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن.

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من العاملين بالمديرية ووجه خلال اللقاء بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجى والتحديات الجديدة، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة.

من جانبه ذكر المحاسب لوزى منصور أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية بتكلفة حوالى 3 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة المالية، وأضاف أن المبنى يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومى وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.