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محافظ سوهاج: توزيع 1000 كمامة على المواطنين بالمواقف العامة مجانا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:45 م
محافظ سوهاج: توزيع 1000 كمامة على المواطنين بالمواقف العامة مجانا توزيع الكمامات بسوهاج
سوهاج – محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توزيع 1000 كمامة واقية مجانا على المواطنين بالمواقف العامة بمدينة سوهاج، دعما من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وبرعاية المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أن مسئولي المتابعة بالديوان العام قاموا بالإشراف على توزيع الكمامات الواقية على المواطنين بمواقف " مدينة ناصر، ودار السلام، وجرجا والبلينا والمنشاة، وطما وطهطا والمراغة وجهينة، وأسيوط "، بحي شرق وحي غرب سوهاج .

وأشاد المحافظ  بالمشاركة المجتمعية الفاعلة من شركة المياه، داعيا إلى المزيد من المشاركات خاصة من المجتمع المدني لتعزيز جهود الدولة في التصدي لوباء كورونا المستجد، والاستجابة لنداء الواجب الوطني والإنساني .

 

 


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