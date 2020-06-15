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محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لتقييم المرشحين لبرنامج "المسئول الحكومى المحترف"

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:09 م
محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لتقييم المرشحين لبرنامج "المسئول الحكومى المحترف" اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تشكيل لجنة برئاسة اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلا من مدير عام الموارد البشرية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام مركز المعلومات، ومدير البوابة الإلكترونية" لتقييم واختبار المرشحين لبرنامج "المسئول الحكومي المحترف"، من خلال نظام التعليم عن بعد "الأكاديمية الوطنية للتدريب".

 وقال المحافظ أن برنامج " المسئول الحكومي المحترف" يأتي ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن وميكنتها، وخلق جيل واع من شباب العاملين لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .  

 الجدير بالذكر أنه من ضمن شروط التقدم للبرنامج، أن يكون المتقدم من العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون له تعامل مباشر بالجمهور كمقدم خدمة، بالإضافة إلى التفرغ التام خلال فترة التدريب 22 يوما، على أن يكون التقدم للبرنامج بطلب لرئيس العمل بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة، في موعد غايته 20 يونيو الجاري، حيث ستقوم اللجنة المشكلة بتقييم واختبار المتقدمين، لاختيار 200 من المتقدمين لاجتياز البرنامج.

 


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