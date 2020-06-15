محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة رخص البناء وأعمال الترميم والتدعيم.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة برئاسة نائب محافظ بورسعيد، وعضوية السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين وكلية الهندسة وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديرى التنظيم فى الأحياء، وتختص اللجنة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات ، وذلك طبقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020 م .

كما أكد محافظ بورسعيد على انعقاد هذه اللجنة مرة كل أسبوع لمباشرة مهامها، موضحًا، أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار الحكومة الخاص بتكليف المحافظين بمراجعة رخص البناء للعقارات .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك تعليمات مشددة من الحكومة بشأن إزالة أى عقارات تمثل تعديات على أراضى الدولة وممتلكاتها فى كافة المحافظات ، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين ويحول للنيابة العسكرية كل من يعتدى على أراضى الدولة خاصة بعد القرارات الأخيرة للحكومة، فى إطار منع استغلال البعض والتعدى على ممتلكات الدولة خاصة خلال الفترة الراهنة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة وممثلى لجنة مراجعة تراخيص البناء، ومديرى التنظيم بالأحياء وإدارة التفتيش والمتابعة والإسكان بالمحافظة.