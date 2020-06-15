محافظ بني سويف يتفقد مستشفى الفشن المركزي

بنى سويف أيمن لطفى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى الفشن المركزي التي تم تخصيص جزء منها لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتها بالفيروس،حيث رافقه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن.

حيث حرص محافظ بني سويف على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى،مجيباً عن استفساراتهم بشأن تداعيات وعلاج كورونا ، موجهاً مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات الطبية والعلاجية حيال بعض المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض.

وطالب محافظ بني سويف من المواطنين الذين أتوا مع ذويهم سواء المصابين أو المشتبه في إصابتهم ، حيث حثهم على ضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء سواء بالعلاج داخل المستشفى أو العزل المنزلي للحالات التي لا تتطلب دخول المستشفى،قائلاً (متخدش غير بكلام الأطباء المتخصصين بالمستشفى ويجب على المصاب أن يحمى غيره من الإصابة، فمن تم توجيهه بالعزل المنزلي عليه أن يلتزم وعلاجه هيوصل لباب بيته،والحالات التي سيتم علاجها بالمستشفى هي مسؤولية الأطباء والتمريض بالمستشفى ولاداعي لأفعال قد تساعد على انتشار المرض .

وشدد المحافظ على أن المنظومة الصحية لاتدخر جهداً في مساعدة أهالينا لمجابهة هذا المرض ، مؤكداً على أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ كافة البدائل والحلول المتاحة حيال كل السيناريوهات والمواقف الحالية والطارئة،مطالباً المواطنين بالتكاتف وضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنمر جميعا من الأزمة إلى بر الأمان.

واستمع المحافظ لمطالب عدد من العاملين بالمستشفى ، والتي وعد بدراستها وتلبيتها بحسب المتاح من إمكانيات ، موجهاً حديثه للجميع قائلاً(احنا كلنا في مركب واحد ..مواطن وطبيب وتمريص وعمال وإداريين بالمستشفيات ، لازم نحط ايدينا في ايد بعض ونتحمل بعض ولازم نثق في كلام بعض ... وبإذن الله الأزمة هتعدي بخير على الجميع).

وانتقل المحافظ لزيارة مستشفى قروي دلهانس التي تم تجهيزها لتقديم الخدمات الصحية البديلة بعد تخصيص جزء من المستشفى المركزي لاستقبال حالات كورونا ، حيث سيتم تقديم خدمات حالات النساء والولادة والأطفال والحضًانات بمستشفى دلهانس.

تفقد المحافظ عدداً من الأقسام الطبية بالمستشفى،مطمئناً على مستوى التجهيزات بها لتقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة ،لحين عبور أزمة كورونا ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للمنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفى.

فى سياق أخر تفقد محافظ بني سويف عدداً من القرى بمركزي ببا والفشن ، خلال خط سير جولته "مساء اليوم" حيث تابع التزام المواطنين بقرارات الحكومة بحظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساءً وقرارات غلق المحال التجارية و العامة لمنع تجمع المواطنين لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل ما في وسعها لمجابهة الفيروس ،قائلاً (ايد واحدة متصقفش ، عليكم الالتزام بقرارات الدولة وتجنب أسباب العدوى وعلينا بذل قصارى جهدنا لتنفيذ خطة الدولة في مواجهة المرض ).

واثناء خط سيره بالطريق الزراعي بني سويف /المنيا متجهاً من مدينة بني سويف إلى الفشن وببا ، قد استوقفه بعض الحالات المخالفة على الطريق ، حيث أمر بسرعة رفع ابعض الإشغالات بالطريق ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مع التأكيد على منع تكرارها والالتزام بقرارات وتوجيهات الحكومة بالحد من التجمعات والالتزام بمواعيد حظر انتقال المواطنين بعد المواعيد المقررة.

ولاحظ المحافظ كشك على الطريق بجوار مقهى ، ويوجد حوله تجمع من بعض المواطنين جالسين على كراسي المقهى المجاور ، حيث أمر برفع الكراسي ، وعدم تكرار تجمع المواطنين أخرى ، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اذ تكرر ذلك المشهد مرة أخرى ، موجها رؤساء المدن والقرى بالمرور على مدار الساعة لمتابعة ذلك على طول الطريق والطرق السريعة.