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محافظ بنى سويف يناقش تصميما مقترحا لإنشاء كورنيش شرق النيل

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:54 م
محافظ بنى سويف يناقش تصميما مقترحا لإنشاء كورنيش شرق النيل محافظ بنى سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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عقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اجتماعا لمناقشة الخطوط العريضة المقترحة للمخطط العام الخاص بإنشاء كورنيش جديد على الجانب الشرقى للنيل، وذلك فى حضور نائبى المحافظ الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وفريق عمل من أساتذة كلية الهندسة بجامعة النهضة ضم الدكتورة إيمان شكور رئيس قسم العمارة بالكلية، والدكتور رشوان مشهور والدكتور أيمن حسن بقسم العمارة، ومن المكتب الفنى شيرين حسين والمهندس محمود سرحان، ومن وحدة التنمية الاقتصادية الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة.

وأشار بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور تصميما مقترحا للكورنيش لربطه بالمدينة، يبدأ من كوبرى بنى سويف العلوى على النيل حتى دير العذراء على الجانب الشرقى، حيث أكد المحافظ أهمية عمل دراسة شاملة لهذا التصميم، مع مراعاة أن تتضمن الوصول للشكل الهندسى والفنى الأفضل فى التصميم النهائى ودراسة عناصر تنسيق الموقع العام.

كما أثنى المحافظ على تعاون جامعة النهضة مع أجهزة المحافظة فى المساهمة المميزة من خلال المشاركة فى الخطوات العملية والإجرائية المطلوبة لتنفيذ المشروع الطموح، الذى تم وضعه فى مقدمة الخطوات الفعلية لتطبيق الإستراتيجية السياحية لمدة خمس سنوات، موضحا أن المشروع سيكون رقما مهما فى منظومة التنمية المجتمعية، وذلك ما شجع جامعة النهضة بكوادرها العلمية للمشاركة كواحدة من المساهمات النوعية التى تقوم بها جامعة النهضة تحت قيادة رئيسها الأستاذ الدكتور حسام الملاح، الذى لا يدخر جهدا فى سبيل المشاركة فى الدفع بخطط المحافظة التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بنى سويف قد أعدت مسحا شاملا للميزات النسبية والتنافسية المتوافرة للمحافظة لوضع استراتجية تنموية لـ 5 سنوات مقبلة،وتشمل كافة القطاعات والمجالات التنموية، والبداية كانت بإعداد إستراتيجية للتنمية السياحية هدفها إدراج مقومات المحافظة السياحية على خريطة السياحة المصرية، ضمن مشروع طموح لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية بالمحافظة فى مختلف المجالات.


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