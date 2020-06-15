محافظ بنى سويف يتابع رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

واصل الدكتور محمد هاني هاني غنيم محافظ بنى سويف جولاته الميدانية لتحقيق الانضباط في الشارع السويفي والاطمئنان على تطبيق القرارات الوزارية ، والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في إطار خطتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، حيث تأكد شخصيا من الأعمال التى تم تنفيذها بشارع بدرخان"، والتي قد وجه بها أمس خلال جولته بالمدينة " الذي كان يستغل كسوق عشوائي بالمنطقة ، وكان يشهد تجمعا للمواطنين بشكل غير منظم ويشكل خطرا عليهم من تزايد احتمالية العدوى بالفيروس

وتم رفع كافة الإشغالات بالشارع ، وتكثيف أعمال النظافة به ، وفتحه لحركة سير السيارات ، وقد وجه المحافظ بإدراج الشارع في خطة الرصف العام التي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل ، مشددا على المتابعة المستمرة لمنع تكرار الإشغالات بالشارع ، موجها بالسماح لأصحاب المحلات بالشارع بممارسة نشاطهم بشرط عدم استغلال رصيف الشارع قائلا" الرصف حق لكل المواطنين".

من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المتواجدين بالشارع عن سعادتهم بما تم في الشارع ، شاكرين المحافظ على قراره ، وحرصه عليهم ، والذي بدوره طالبهم بأن يكونوا هم شركاء في الحل ، وأن يعانوا الأجهزة التنفيذية التي تعمل على خدمتهم وتيسير سبل الحياة عليهم مع الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.

كما كلف المحافظ السكرتير العام اللواء هشام شادي الذي رافقه خلال الجولة بعمل دراسة لكل الأسواق العشوائية بالمدينة العاصمة وكل المدن ، لإمكانية توفير أماكن بديلة ،مع مراعاة كافة الأبعاد ، خاصة مراعاة توفير أماكن مناسبة للحفاظ على مصدر دخل الباعة والتجار ، وفي النفس الوقت تحقيق السيولة المرورية المرجوة بالشوارع والميادين .

وخلال جولته أمر محافظ بني سويف بسرعة قيام الري بتطهير الإبراهمية عند مزلقان الشلال ، حيث قد لاحظ المحافظ تراكم الحشائش بشكل كبير بالجزء تحت المزلقان ، مطالبا بعمل مسح لمثل تلك المناطق ، واتخاذ مايلزم.