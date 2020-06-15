اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتابع رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:38 م
محافظ بنى سويف يتابع رفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان
بنى سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل الدكتور محمد هاني هاني غنيم محافظ بنى سويف جولاته الميدانية لتحقيق الانضباط في الشارع السويفي والاطمئنان على تطبيق القرارات الوزارية ، والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في إطار خطتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ، حيث تأكد شخصيا من الأعمال التى تم تنفيذها بشارع بدرخان"، والتي قد وجه بها أمس خلال جولته بالمدينة "  الذي كان يستغل كسوق عشوائي بالمنطقة ، وكان يشهد تجمعا للمواطنين بشكل غير منظم ويشكل خطرا عليهم من تزايد احتمالية العدوى بالفيروس 

وتم رفع كافة الإشغالات بالشارع ، وتكثيف أعمال النظافة به ، وفتحه لحركة سير السيارات ، وقد وجه المحافظ بإدراج الشارع في خطة الرصف العام التي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل ، مشددا على المتابعة المستمرة لمنع تكرار الإشغالات بالشارع ، موجها بالسماح لأصحاب المحلات بالشارع بممارسة نشاطهم بشرط عدم استغلال رصيف الشارع قائلا" الرصف حق لكل المواطنين".
 
من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المتواجدين بالشارع عن سعادتهم بما تم في الشارع ، شاكرين المحافظ على قراره ، وحرصه عليهم ، والذي بدوره طالبهم بأن يكونوا هم شركاء في الحل ، وأن يعانوا الأجهزة التنفيذية التي تعمل على خدمتهم وتيسير سبل الحياة عليهم مع الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.
 
كما كلف المحافظ السكرتير العام اللواء هشام شادي الذي رافقه خلال الجولة بعمل دراسة لكل الأسواق العشوائية بالمدينة العاصمة وكل المدن ، لإمكانية توفير أماكن بديلة ،مع مراعاة كافة الأبعاد ، خاصة مراعاة توفير أماكن مناسبة للحفاظ على مصدر دخل الباعة والتجار ، وفي النفس الوقت تحقيق السيولة المرورية المرجوة بالشوارع والميادين .
 
وخلال جولته أمر محافظ بني سويف بسرعة قيام الري بتطهير الإبراهمية عند مزلقان الشلال ، حيث قد لاحظ المحافظ تراكم الحشائش بشكل كبير بالجزء  تحت المزلقان ، مطالبا بعمل مسح لمثل تلك المناطق ، واتخاذ مايلزم.
 
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (7)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (7)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (1)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (1)

محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (2)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (2)

محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (3)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (3)

محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (4)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (4)

محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (5)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (5)

محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (6)
محافظ بني سويف خلال جولته بشارع بدرخان (6)
 

بنى سويف

محافظ بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة