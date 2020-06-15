اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: إزالة 21 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز الفشن

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:45 م
محافظ بنى سويف: إزالة 21 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمركز الفشن إزالة التعديات
بني سويف أيمن لطفي

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تم اليوم الاثنين إزالة 21 حالة تعد،بواقع 16حالة على مساحة 20 قيراط بعزبة كمون قرية تلت،و4 حالات "في المهد"على مساحة 6 قراريط بكفر درويش،وحالة واحدة على مساحة قيرط بناحية أبسوج، وذلك بني سويف أيمن لطفى، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية،وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف الذي توليه المحافظة اهتماماً كبيراً.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأكد محافظ بني سويف في بيان على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازي فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

 

 


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