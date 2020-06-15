اليوم السابع
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محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ إجراءات امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:39 ص
محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ إجراءات امتحانات الثانوية العامة محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تجهيزات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ يوم 21 يونيو الجاري شارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة وسكرتير عام المحافظة وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم والصحة والتموين ومسئولي هيئة الإسعاف  .
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم . 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة  . 
 
وناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجنة يؤدى فيها 97967  طالب وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة .
 
وأكد محافظ القاهرة انتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها خاصة نظافة دورات المياه ، وسلامة طفايات الحريق ، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة اسلاك الكهرباء ، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في كل اللجان . 
 
حضر الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديرى مديريات الصحة والتربية والتعليم والتموين وعدد من قيادات المحافظة .
 
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة (2)
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة 

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة (3)
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة 

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة (4)
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة 

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة (5)
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة 

محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة (1)
محافظ القاهرة يتابع تنفيذ استعدادات الثانوية العامة 

 


القاهرة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية

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