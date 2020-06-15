اليوم السابع
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محافظ الغربية: تحرير 22 مخالفة حظر وغلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:54 ص
محافظ الغربية: تحرير 22 مخالفة حظر وغلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود أحد المحال المخالفة
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له عن تحرير 22 محضرا لمواطنين لعدم التزامهم بقرار حظر لتجوال، كما تم غلق وتشميع 4 محال بالمحلة وسمنود لمخالفتهم لمواعيد الغلق.

 

جاء ذلك خلال جولته الليلة ، لمدينة المحلة الكبرى وسمنود، والتى رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود، لمتابعة إلتزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

شدد "رحمي"، علي تكثيف حملات التوعية اصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول حفاظا علي صحة المواطنين، والعمل علي رفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

 

كما تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الليلة، الاصطفاف المعد من الشركة البريطانية للنظافة لعدد 4 سيارات قلاب و7 تروسيكلات، إلي جانب سيارات رش والتطهير الشوارع، حيث ستتولى الشركة جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمبلغ زهيد.

 

وأكد محافظ الغربية، في بيان له، على مسؤلي الشركة بالجدية في العمل وإثبات الذات لتوسعة دائرة التعامل معهم في مراكز ومدن أخري داخل نطاق المحافظة.

 

وأوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد والذي يشمل حي أول وحي ثان طنطا للشركة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة.

 

وأضاف، حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع .

 

وشهد اللقاء عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا .

 

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